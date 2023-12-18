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Gram altın bu rakama fırlayacak!

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, yeni yıl öncesi altın fiyatları ile ilgili ezber bozan bir uyarıda bulundu. Küresel piyasalarda ons altının değer kazanacağını belirten Kolçak 'Köprüden önce son çıkış' diyerek altın yatırımcısını uyardı. Gram altın bir anda fırlayacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 08:31, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 08:33
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Gram altın bu rakama fırlayacak!

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak?' sorularını araştırırken Piyasa Uzmanı Hatice Kolçak'tan yeni bir uyarı geldi. 'Köprüden önce son çıkış' diyen Kolçak, gram altında beklediği rekor seviyeyi duyurdu.

Altın piyasasının geleceği hakkında uyarılarda bulunan piyasa uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarında beklenmedik bir hareketlilik olabileceğini ve ons altın fiyatlarındaki potansiyel yükselişin gram altın fiyatlarını etkileyebileceğini belirtti.

HATİCE KOLÇAK 'KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ' DEDİ VE UYARDI

YouTube kanalı üzerinden yeni bir video yayımlayan Hatice Kolçak, "Altın piyasalarında şu anda coşkulu bir dönemdeyiz. FED faizlerinin etkisi azalmaya başladı ve ons altında 2024'e doğru tarihi zirveler görülebilir. 2024'te ons altın için 2500 dolarları görmek mümkün. Hatta ilerleyen yıllarda 3000 dolarları bile görebiliriz." uyarısında bulundu.

GRAM ALTINDA REKORA HAZIR OLUN

Yıl sonuna doğru gram altın için 2000 lirayı görmemiz mümkün. Beklenmedik fiyat hareketlerine karşı dikkatli olmalıyız" diyen Kolçak, "Ons altında 2070 dolar ve üzerine çıkabiliriz. Olumlu trendin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Uzun vadeli düşünenler için toplama dönemi başladı." dedi.

17 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.880,26

Satış: 1.880,55

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.008,41

Satış: 3.074,69

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 12.033,64

Satış: 12.261,16

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 5.998,02

Satış: 6.149,39

ALTIN/GR SPOT FİYATI

2.019,16

2.020,07

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