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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 08:50, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 08:52
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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler belediye binasında arama yaptı, çevik kuvvet polisi de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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