Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 08:56, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 09:04
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 19 şüphelinin örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör, ardışık-periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller tespit edildi.
MAHREM YAPILANMADA YER ALAN ŞÜPHELİLERİN ANKARA MERKEZLİ 9 İLDE GÖZALTINA ALINMALARINA KARAR VERİLDİ
Örgütün kamu mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet başsavcılığına sevkine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.