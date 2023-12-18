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Türkiye'de dijital yasa çıkmalı! Sosyal medyaya 16 yaş kısıtlaması!

Çocuklarımız büyük tehlike altında! İngiltere'de 16 yaş altı gençlerin sosyal medya erişimleri sınırlandırılıyor. Türkiye'de de acilen bu platformların zararlarından koruyacak yasaların çıkması gerekiyor. GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşıdı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 09:01, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 09:04
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Türkiye'de dijital yasa çıkmalı! Sosyal medyaya 16 yaş kısıtlaması!


Birleşik Krallık'ta yakın zamanda yürürlüğe giren Çevrim içi Güvenlik Yasası, sosyal medya platform sağlayıcılarına zararlı içerikleri kaldırması yükümlülüğünü veriyor.

Yasa bu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketlerin gözünün yaşına bakmıyor. Şirketlerin gelirlerinin yüzde 10'u kadar ceza verilebiliyor. Türkiye'de bu tarz yasaların çıkmasını istediğinizde bazıları sizi hemen 'yasakçı' ilan ediyor! İngiliz hükümeti ise yeni yasayı da hafif bulmuş olsa gerek daha sert tedbirler almanın eşiğinde!

The Guardian gazetesi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın 16 yaşın altındaki gençleri korumak amacıyla sosyal medya erişimlerini sınırlamayı düşündüğünü yazdı.
Çocukların sosyal medyayı kullanırken maruz kaldıkları riskleri araştırmak için yeni yılda müzakerelerin başlatılacağı konuşuluyor.

The Guardian'ın haber kaynağı; hükümet çevrelerinde 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklayacak düzenlemenin konuşulduğunu bildiriyor.

Öte yandan bir hükümet sözcüsü "Belirli bir konuyu ele almak yerine ebeveynleri güçlendirmenin yollarını arıyoruz" dedi.
Uzmanlar ise en son Meta'nın yakın zamanda şifreli mesajlaşmayı uygulamaya koymasının yol açacağı tehlikelere karşı ebeveynleri uyardı.
Yeni uygulamada kullanıcılar birbirlerine gönderdikleri mesajları tekrar göremiyorlar. Bu da çocuk istismarcılarının veya diğer suçluların zararlı paylaşım yapmalarına olanak tanıyabiliyor!
Türkiye'de bu tehlikeden bahseden var mı? Farkında mısınız? Sapıklar, çocuklarımıza bir kere gözüken sonra silinen mesajlar atabilecekler!

HEMEN ŞİMDİ TELİF YASASI!

İnternet ve sosyal medya devleri dünyada hem çocukları zehirliyor hem de medyanın reklam gelirlerine çöküyorlar!
Medyayı parasız bırakıp haberciliği bitiriyorlar.

Tüm dünyada gazeteler, internet ve sosyal medya devleri yüzünden kapanıyor! Medya çalışamazsa çocuklarımızı tehdit eden tehlikelerin haberleri de yapılamaz!

Kamunun yararına çalışan medyanın gelirini dolayısıyla gücünü kaybetmesi, sosyal medya devlerine ve bu platformlarda kara para aklayan, halkı dolandıran fenomenlerin işine geliyor!

Avusturalya, Kanada, İngiltere gibi ülkeler, çıkardıkları yasalarla Google, Meta gibi dev şirketlere kullandıkları haber içerikleri için telif ücretini ödemeye mecbur tuttu.

İşte bu yüzden sık sık Dijital Telif Yasası ve çocukları sosyal medyanın zararlarından koruyacak yasaların çıkması gerektiğini yazıyoruz!
Halkın haber alabilmesi, toplumun sorun ve isteklerinin özgürce konuşulabilmesi için 'Dördüncü Kuvvet' olan medyanın ayakta kalması gerekiyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun Dijital Telif Yasası çalışmalarına bütün siyasi partiler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da destek olmalı.

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