Borsa haftaya düşüşle başladı

Tarımsal destekleme ödemelerini Birlikler dağıtsın mı?
Tarımsal destekleme ödemelerini Birlikler dağıtsın mı?
70.000 TL %2.39 FAİZ ORANIYLA!
70.000 TL %2.39 FAİZ ORANIYLA!
Sponsorlu İçerik
'Asgari ücrette alım gücünü artıracağımız bir rakam ortaya koyacağız'
'Asgari ücrette alım gücünü artıracağımız bir rakam ortaya koyacağız'
Adana Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Başkan'dan ilk açıklama
Adana Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Başkan'dan ilk açıklama
Rektör otelde sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı
Rektör otelde sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı
Fırsatçı ev sahiplerinin yeni bahanesi asgari ücret!
Fırsatçı ev sahiplerinin yeni bahanesi asgari ücret!
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında
İstanbul için üç isim istedi
İstanbul için üç isim istedi
Milyonlarca çalışanın beklediği kritik toplantı bugün
Milyonlarca çalışanın beklediği kritik toplantı bugün
Aile ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi
Aile ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi
Otoyol'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı...Ölü ve yaralılar var
Otoyol'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı...Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Iğdır'daki 9 köyde eğitime 1 gün ara verildi
Iğdır'daki 9 köyde eğitime 1 gün ara verildi
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Çelik'ten açıklama
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Çelik'ten açıklama
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik... Vekiller kürsüye doğru yürüdü
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik... Vekiller kürsüye doğru yürüdü
Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat
Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat
Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı
Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan ile Erbakan görüşmesine ilişkin açıklama
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan ile Erbakan görüşmesine ilişkin açıklama
Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor!
Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor!
Yargıtay, boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesini hukuka uygun buldu
Yargıtay, boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesini hukuka uygun buldu
TÜED 2000 sonrası emekliler için intibakta ısrarcı
TÜED 2000 sonrası emekliler için intibakta ısrarcı
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz
İngiltere'deki yargıçlar davalarda yapay zeka kullanabilecek
İngiltere'deki yargıçlar davalarda yapay zeka kullanabilecek
Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!
Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!
Özel okulların KDV tuzağı!
Özel okulların KDV tuzağı!
Bağ-kur'luya erken emeklilik
Bağ-kur'luya erken emeklilik
Telefon değiştirme 4 yıla çıktı
Telefon değiştirme 4 yıla çıktı
Devlet kayyım atayıp mekan mı işletecek?
Devlet kayyım atayıp mekan mı işletecek?
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,47 düşüşle 7.956,29 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 10:03, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 10:04
Yazdır
Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,56 puan azalışla ve yüzde 0,47 değer kaybıyla 7.956,29 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,87 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise holding oldu.

Cuma günü, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,31 değer kazancıyla 7.993,85 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının risk iştahını törpülediğini belirterek, yurt içinde gözlerin bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyururken, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.800 puanın destek, 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber