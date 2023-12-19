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Memurun çekilmiş sayılma halleri ve yaptırımları

Bu yazımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer verilen çekilmiş sayılma hallerinden bahsedilecektir. Ayrıca çekilmiş sayılma hallerinde ilgiliyi bazı yükümlülükler de beklemektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 00:04, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 10:23
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Memurun çekilmiş sayılma halleri ve yaptırımları

Çekilmiş sayılma halleri 657 sayılı Kanunda farklı maddelerde düzenlenmiştir. Bu durumlar aşağıda yer verildiği şekildedir:

- İşe başlamama halinde çekilmiş sayılma hali

Bilindiği üzere aynı yerdeki göreve atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadır.

Başka yerdeki göreve atananlar yukarıdaki süreler içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartıyla 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da göreve başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Burada kişiye 15 günlük göreve başlama süresi ve verildiyse yol süresi ve buna ilave olarak verilen 10 günlük aylıksız süre sonunda da herhangi bir belge olmaksızın işe başlamayan memur çekilmiş sayılmaktadır.

- Bilgilerini artırmak için yabancı memleketlere gönderilenlerin çekilmiş sayılması

Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere; kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenler, dış burslara dayanılarak gönderilenler, sürelerinin bitiminde görevlerine başlamazlarsa çekilmiş sayılırlar. Bu şekilde çekilmiş sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil kendilerine kurumlarınca yapılmış olan tüm masrafları 2 kat ödemekle yükümlüdür.

- Herhangi bir mazereti olmaksızın göreve devamsızlık yapanların çekilmiş sayılması

Herhangi bir mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde ilgili çekilmiş sayılır.

-Aylıksız izin sonrası işe gelmeme halinde çekilmiş sayılma

Aylıksız izin, refakat izninin bitiminden, doğum sonrası analık izninin bitiminden, evlat edinme izninin bitiminden, eşi doğum yapan memura doğumdan, yurtdışında görev veya öğrenim süresince verilen iznin bitiminden, beş hizmet yılını dolduran memura verilen aylıksız izin süresinin bitiminden itibaren ve askerlik süresince verilen aylıksız izin süresinin bitiminden itibaren veya mazeret sebebinin ortadan kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler de çekilmiş sayılırlar.

Çekilmiş sayılanlar 1 yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınmazlar. Çekilmiş sayılanlardan memurluğa yeniden dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının takdir yetkisine bağlı olarak işe alınabilmektedirler.

Danıştay'ın daha önceki kararı gereğince 10 gün göreve kesintisiz gelmeyen ilgilinin çekilmiş sayılması hali disiplin cezasına konu olmayacaktır. Bu hususta kişi kendi iradesiyle memuriyetini sonlandırmış olarak değerlendirilmektedir.

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