Yunan televizyonunda 'çakma' Celal Şengör vakası

Yunanistan televizyonlarında "Adekastos Müfettişi" takma adıyla program yapan Ilias Alexiou sosyal medyada gündeme oturdu.

Ilias Alexiou'nun Celal Şengör ile olan benzerliği sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Ilias Alexiou ile Celal Şengör'ü kıyaslayarak "Celal Şengör'ü bile çalmışlar" şeklinde yorumlarda bulundular.

İşte Celal Şengör'e benzetilen Ilias Alexiou...

Popüler sosyal medya sayfalarında konuya ilişkin sık sık mizahi paylaşımlar yapıldı.