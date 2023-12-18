Adana Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Başkan'dan ilk açıklama

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu an için çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RÜŞVET OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet S. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

BAŞKAN ZEYDAN KARALAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Halk TV canlı yayınında gazeteci İsmail Küçükkaya'ya konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana'da, bizim belediyemizde, bizim olduğumuz yerde kanunsuz hiçbir iş olmaz" dedi.

Küçükkaya'nın "Nedir bu?" sorusuna ise Karalar "Algı" yanıtını verdi.

Kaynak: Halkt Tv