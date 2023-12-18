Ece Ronay, adliyeye sevk edildi

Aralık ayı başında da Ece Ronay'ın Kocaeli Gebze ve İstanbul Kadıköy'deki güzellik merkezlerine silahlı saldırı düzenlenmişti.

Ece Ronay'a ait cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki uzman ekipler tarafından inceleme altına alınmıştı.

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