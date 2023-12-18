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İstanbul'da motokuryenin öldüğü kazaya ilişkin ek rapor hazırlandı

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud "asli kusurlu", motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer ise "tali kusurlu" olarak yer aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 11:39, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 11:40
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İstanbul'da motokuryenin öldüğü kazaya ilişkin ek rapor hazırlandı

Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobilin çarparak motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin hazırlanan ek raporda otomobil sürücüsünün asli kusurlu olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince ek rapor düzenlendi.

Rapora göre, araç sürücüsü Mahmud'un sağ şeride yönelerek manevra yaptığında, önünde sağdan ikinci şeritte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göçer'in de hızını azaltarak sağ şeride doğru yöneldiği anlatıldı.

Otomobil sürücüsü Mahmud'un bunu dikkate almadığı, frene basmadığı ve takip mesafesini korumadığına yer verilen raporda, tüm bu nedenlerle araç sürücüsünün "asli kusurlu" olduğu kaydedildi.

Raporda, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in ise sağa şerit değiştirirken arkasından gelen aracın seyir durumuna ilişkin yeterli ayna kontrollerini yapmadığı belirtilerek, aracın da kendisi gibi şerit değiştirme durumunu dikkate almayıp 80 kilometre azami hız limiti olan yolda duracak hıza düşüren Göçer'in, bulunduğu sağ şerit içinde sağa manevra yaparak kazaya etki etmesi nedeniyle "tali kusurlu" bulunduğu ifade edildi.

- Ne olmuştu ?

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Zanlının kusur durumu için savcılıkça istenen bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün "asli kusurlu" olduğu tespiti yer almıştı.

Raporda ifadesine yer verilen şüpheli ise Göçer'in kullandığı motosikletle bir anda sinyal vermeden frene basıp sağa dönüş yaptığını, kendisinin de frene bastığını ancak duramayıp motosiklete çarptığını belirtmişti.

Soruşturma kapsamında, araç sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan savcılık, kazaya ilişkin ilk kusur tespiti yaparak araç sürücüsü hakkında "kusursuzluk raporu" veren polisler ve sosyal medyada yer alan polis memurlarının Göçer'in eşini arayarak intihar ettiğini söylediği iddiasına ilişkin de resen soruşturma başlatmıştı.

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