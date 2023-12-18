DSİ içme suyu kapasitesini artıracak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ'nin 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, kurumun çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DSİ'nin çok köklü kurumsal yapıya sahip olduğuna işaret eden Balta, kuruluş yılı 1953 olarak görünse de daha eski dönemde resmi gazetelerdeki çeşitli atama yazılarından köklerinin 1914'e kadar dayandığını anlattı.

Balta, DSİ'nin yer altı ve üstündeki su kaynaklarını koruyarak en etkin şekilde vatandaşların hizmetine sunan Türkiye'deki en yetkili kurum olduğunu belirterek, ülke genelinde 26 bölge müdürlüğü ve 25 bini aşkın personelle hizmet verdiğini bildirdi.

DSİ'nin halk arasında baraj yapan kurum olarak tanındığını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Baraj yapımının yanında içme, kullanma ve sanayi suyu teminini, tarımsal sulamaları, atık su arıtma tesislerini, hidroelektrik enerji santralleri ile taşkın koruma yapılarını halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bunların yanında 2018'de DSİ'ye arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirilmesi hizmeti görevi verildi. Kurum, geçmişten bu yana inşa ettiği ve işletmeye aldığı baraj ve gölet gibi depolama tesisleri vasıtasıyla bugünkü kapasitesini 183 milyar metreküpe ulaştırdı. Bunun yanında DSİ bugüne kadar yaptığı sulama tesisleriyle yaklaşık 71 milyon dekarlık sahaya sulama suyu getirdi. Kurum, yaptığı içme suyu yatırımlarıyla da bugüne kadar 5,2 milyar metreküp suyu vatandaşların hizmetine sundu."

"73 milyon dekar alanda toplulaştırma tamamlandı"

Balta, bunların yanı sıra taşkın koruma projelerini de hayata geçirdiklerine işaret ederek, bugüne kadar yaklaşık 10 bin 700 taşkın koruma yapısının inşa edildiğini, 20 milyon dekarlık arazinin taşkınlardan korunduğunu anlattı.

Taşkınlara yönelik erken uyarı sistemlerinin de hayata geçirildiğinin altını çizen Balta, bu sistemlerden 322'sinin ilk olarak Karadeniz Bölgesi'nde uygulandığını belirtti.

Toplulaştırma çalışmalarında da çok önemli mesafeler alındığını dile getiren Balta, bugüne kadar 73 milyon dekar sahada toplulaştırmanın tamamlandığını söyledi.

Dünya çapında "ilk"lere imza atıldı

Balta, DSİ'nin dünya çapında "en"lere ve "ilk"lere sahip projelerinin bulunduğunu vurguladı.

"Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) gibi bölgesel projeleri de hayata geçirmektedir." diyen Balta, şunları kaydetti:

"Bunlardan en önemlileri hem gövde hem de depoladığı su miktarı açısından Avrupa'nın en büyüğü olan Atatürk Barajı, Keban Barajı, sahip olduğu gövde tipiyle dünyanın en büyüğü olan Ilısu Veysel Eroğlu Barajı, Avrupa'nın yedinci en büyüğü Ermenek Barajı, kendi kategorisinde dünyanın en büyük altıncı barajı olan Deriner, asrın projesi olarak nitelendirilen KKTC İçme ve Sulama Suyu Projesi ve kendi kategorisinde dünyanın en yüksek beşincisi barajı olan Yusufeli Barajı'dır."

"2024 sonuna kadar 72,3 milyon dekar araziye su ulaştırılacak"

Kurum olarak gelecek yıla ilişkin hedeflerini belirlediklerini kaydeden Balta, "İçme suyu noktasında 2024 yılı sonuna kadar ilave 170 milyon metreküp daha su temini yaparak toplamda 5,37 milyar metreküp içme suyunu vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bunun dışında yine 2024 sonuna kadar 72,3 milyon dekar araziye sulama suyu ulaştırılacak. Depoladığımız su miktarını 183 milyar metreküpten yine gelecek yıl sonu itibarıyla 190 milyar metreküpe ulaştırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Balta, söz konusu tarihe kadar toplulaştırılacak sahayı 79 milyon hektara ulaştıracaklarını belirterek, taşkın erken uyarı sistemi sayısını da aynı dönem içinde 533'e ulaştıracaklarını anlattı.

2024'ten 2028'e kadar yapacakları çalışmalara da değinen Balta, "Özellikle yine içme suyu konusunda yaklaşık 6 milyar metreküp içme suyunu temin edeceğiz. Toplulaştırmayı da 100 milyon hektara çıkarmayı planlıyoruz. Sulanan arazi miktarımızı 78,5 milyon dekara ulaştırmayı hedefimize koymuş durumdayız. Taşkın koruma tesis sayımızı da yaklaşık 12 bine çıkarmayı planlıyoruz. Enerji yatırımlarımıza yönelik olarak da kurulu gücümüzü 32 bin 400 megavattan 37 bin megavata ulaştıracağız." bilgisini paylaştı.