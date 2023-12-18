Başkentte kamyonun çarptığı kadın öldü

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Başak Mahallesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan A.V'ye çarptı.

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