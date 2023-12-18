Kayseri'de inşaatın 9'uncu katından düşen işçi öldü

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak'ta yapımı süren bir apartmanın inşaatında çalışan H.D. (52) henüz belirlenemeyen nedenle 9'uncu kattan zemine düştü.

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