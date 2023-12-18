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Büyükelçi Karlov suikastının üzerinden 7 yıl geçti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 7 yıl geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 13:31, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 13:32
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Büyükelçi Karlov suikastının üzerinden 7 yıl geçti

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Rus Büyükelçi Karlov, "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016'da akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gitti.

Karlov, açılış konuşmasını yaptığı sırada koruması gibi hareket eden Altıntaş'ın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu.

Teslim olması için yapılan uyarılara ateşle karşılık veren Altıntaş, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

Saldırganın, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulundan mezun olduktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevlendirildiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Türkiye ile Rusya ilişkilerini hedef alan suikastın FETÖ'nün talimatıyla yapıldığına dikkat çekilerek, "Türkiye, büyükelçilerin dahi korunamadığı güvensiz bir yer" algısının oluşturulmak istendiği vurgulandı.

İddianamede, sıradan bir polisin, Büyükelçi Karlov'a ait bilgilere tek başına ulaşmasının mümkün olmadığı ve eylemi bir istihbarat örgütünün yardımıyla gerçekleştirdiğine işaret edildi.

Tetikçi Altıntaş'a, Karlov suikastı için gereken bilgiyi, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan mahrem imam eski BTK çalışanı Şahin Söğüt sağladı.

Suikasttan 10 gün önce Altıntaş ile Ankara Keçiören'deki evi yakınlarında görüşen Söğüt, saldırı talimatını aktardı.

Söğüt'ün cep telefonunda, örgüt elebaşı Gülen'e ait videolar, haberleşme programları, FETÖ ile ilgili bazı dava iddianameleri ile Karlov ve Gülen'in fotoğrafları bulundu.

Suikast planı STV dizisinden

Karlov suikastının azmettiricisi ve 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'nün, cinayetten yaklaşık 6 ay önce de suikast girişiminde bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

Buna göre, AK Parti Genel Merkezi'nin 27 Haziran 2016'da düzenlediği 9. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nın davetli listesinde Karlov da yer alıyordu. Tetikçi Altıntaş, programın düzenleneceği mekana yine koruma polisi olarak sızacaktı ancak o tarihte yurt dışı seyahati nedeniyle Karlov, iftar programına katılmadı. Böylece ilk suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Öte yandan FETÖ'nün kapatılan yayın organı Samanyolu TV'de yayımlanan "Nizama Adanmış Ruhlar" isimli dizide, Karlov suikastına ilişkin ipuçları yer aldı. Dizinin 30 Aralık 2014'te yayımlanan 89. bölümünde, resim sergisine katılan bir büyükelçiye yönelik suikast girişimi canlandırıldı.

Dizideki suikast girişimi sahnesi ile Karlov suikastının benzerliklerine işaret edilen iddianamede, "FETÖ'nün, kendisine iltisaklı medya aracılığıyla mensuplarına talimatlar ilettiği, algı operasyonları yaptığı, yapılacak örgütsel eylemlerin planlarının dizilerde işlendiği, örgüte ait dizilerin senaryolarında dahi örgüt elebaşı Gülen'in etkisi ve talimatı olduğu belirlenmiştir." tespiti yapıldı.

Dava süreci

Karlov suikastı davasına, 8 Ocak 2019'da Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk savunmaların ardından 5 Mart 2020'de savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Mahkeme, 9 Mart 2021'de dosyayı karara bağladı.

Suikast tetikçisinin "örgüt abisi" sanık Şahin Söğüt ile suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirtilen sanık Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile Karlov'u "terör amaçlı kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olduğu belirtilen sanık Hüseyin Kötüce ile eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, Karlov'u "terör amaçlı kasten öldürmeye yardım" suçundan da sanıklar 15'er yıl hapse mahkum edildi.

Sanıklar Hasan Tunç, Sercan Başer ve Ufuk Gül "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül ise aynı suçtan 9'ar yıl, Hayreddin Aydınbaş ve Ramazan Yücel de 10 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan'a "üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis ceza verildi.

FETÖ elebaşı Gülen ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu firari sanıklar Hamza Sevinç, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Burak Yusmak, Murat Tokay, Şerif Ali Tekalan ve Temel Alsancak'ın dosyaları tefrik edildi.

Dosya istinaftan geçti

Karlov suikastına ilişkin 13 sanığın mahkum edildiği dosya 11 Şubat 2022'de istinaftan geçti.

Dosyanın kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesince yapıldı.

Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin ise yerinde olduğu vurgulandı.

Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.

Temyiz incelemesi için dosya, Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.

Yargıtay 12 sanığın cezasını onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikasta ilişkin davada 13 sanıktan 12'sine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezalarını onadı.

Bir sanık hakkında verilen 3 yıl 9 ay hapis cezası ise delil yetersizliği nedeniyle bozuldu.

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