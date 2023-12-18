Yeni yargı paketi geliyor

Yargı Paketi üzerinde çalışmalarda sona gelindi Düzenlemelerden biri de her cezaevinde bir avukat görevlendirilmesi olacak.

Cezaevi avukatları mahkumlara yargılamaların seyrine ilişkin rehberlik hizmeti sunacak. Kalan cezalar ve disiplin süreçleri konusunda bilgilendirecek.

İnfaz düzenlemesinde yeni dönem

Yargı paketiyle denetimli serbestlik kriterleri de değiştirilecek.

Denetimli serbestlik, cezayla orantılı hale getirilecek. Hükümlünün, 1 ay hapis cezası almış olsa bile cezasının en az yüzde 40'nı yani 12 gününü cezaevinde geçirmesi sağlanacak.

Hakkında tekerrür hükümleri uygulananlar, koşullu salıvermeden ancak hapis cezalarının dörtte üçünü iyi halli olarak geçirmeleri halinde yararlanabilecek.

Ara buluculukta yeni düzenleme

Anayasa Mahkemesi'nin iş yükü dikkate alınarak Tazminat Komisyonu'na da yeni görevler verilecek.

20 yıl kıdeme sahip hukukçular ise sınavsız arabulucu olabilecek. İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süreleri de 7 günden 2 haftaya çıkarılacak.