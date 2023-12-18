Ders esnasında tavan düştü: 7 öğrenci yaralandı

Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulu'nda meydana gelen olayda; okulun dördüncü katındaki 5-B sınıfında işlenen ders sırasında tavanın sıvası düştü. Olayda 7 öğrenci, yaralandı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı