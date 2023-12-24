Makam tazminatını haketmede 2 yıl şartı

Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Asgari ücrette kritik hafta
Asgari ücrette kritik hafta
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır
MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu
MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
HSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklama
HSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklama
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Erdoğan İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritasını açıkladı
Erdoğan İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritasını açıkladı
'Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı 12 terörist etkisiz hale getirildi'
'Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı 12 terörist etkisiz hale getirildi'
Bahçeli: Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak!
Bahçeli: Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Dışişleri Bakanlığı: GKRY'nin tek taraflı tasarrufları kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı: GKRY'nin tek taraflı tasarrufları kabul edilemez
Bakan Tunç: Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor
Bakan Tunç: Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak
İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak
Bakan Yerlikaya: Operasyonlarla 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Bakan Yerlikaya: Operasyonlarla 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Üniversiteler hayal satıyor!
Üniversiteler hayal satıyor!
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Şehit sayısı 6'ya yükseldi
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Şehit sayısı 6'ya yükseldi
Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi
ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi
2023'te 54 şirket halka arz oldu
2023'te 54 şirket halka arz oldu
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim
Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim
BMGK'da Gazze'ye yardım tasarısı kabul edildi
BMGK'da Gazze'ye yardım tasarısı kabul edildi
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Makam tazminatını haketmede 2 yıl şartı

5434 e tabi bazı kadro görev unvanları için makam tazminatı uygulanır ve bu tazminat tutarı emekli aylık ödemelerine de yansımaktadır. Bu ödemeyi hak edebilmek için 2 yıl görev yapma şartı bulunmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 00:10, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 09:11
Yazdır
Makam tazminatını haketmede 2 yıl şartı

Detaylar/Değerlendirmeler;

5434 e tabi memurlardan bazı kadro görev unvanları için makam tazminatı ödenmesi sistemi bulunmaktadır. Bu belirleme genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki IV sayılı Cetvelde yapılmıştır.
Emeklilikte makam tazminatı ödenmesi için en az 2 yıl makam tazminatı olan görevlerin yapılmış olması gereklidir, bazı görevlerde tamamlayıcı görevler de (uzmanlık, müşavirlik vb. gibi ihtisas gerektirmeyen görevler) olabilmektedir.

Makam tazminatı + temsil tazminatı + veya görev tazminatı tutarlarını emekli aylıklarına katılarak alınacak olanlar 2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlarla sınırlıdır. Yani 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlar emekli aylıkları ile birlikte makam tazminatı + temsil tazminatı + veya görev tazminatı alabilirler.

Makam tazminatı ve temsil veya görev tazminatı alınabilmesi koşulları;

Bu koşullar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 68 hükmünde bulunur. Bu hüküm gereği makam tazminatlı görevde bulunanların emekli olduktan sonra makam ve diğer tazminatları alabilmeleri için mutlaka bu görevlerini en az 2 yıl süre ile yapmış olmaları gerekir. 2 yıldan 1 gün bile eksik olursa bu tazminatlardan yararlanamazlar.

2 yıl görev yapma şartının istisna durumları;

Memur makam tazminatlı görevini yürütmekte iken vefat etmesi halinde hak sahiplerine intikalinde 2 yıl görev yapmış mı yapmamış mı buna bakılmaz. Makam tazminatlı görev esas alınarak memurun hak sahiplerine intikal ettirilir.
Bazı hallerde de yasal düzenlemelerde 2 yıllık sürenin aranmayacağı hükümleri bulunmaktadır. Yani 2 yılın istisna durumunun mutlaka bir yasal düzenleme ile belirlenmesi gerekir.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Hali hazırda yürürlükte olan makam tazminatı ödenmesine yönelik hükümlerde özel olarak YAŞ HADDİNDEN emeklilik zorunlu bir emeklilik olsa da makam tazminatının ve diğer tazminatların emekli aylıklarına yansıtılabilmesi için mutlaka yaş haddinden önce makam tazminatlı görevlerde en az 2 yıl çalışılmış olması gerekir. Yoksa emeklilikte makam tazminatından yararlanılamaz. Örnek olarak; 63 yaşında bir memur (Şef, uzman, Şube Müdürü, Mühendis, Doktor, Öğretmen, Müşavir vb. gibi) 65 yaşını 23 ay sonra dolduracaksa ve bu yaşlar arasında Daire Başkanı olmuşsa, bu memur 65 yaş haddinden emekli olacağından emeklilikte makam tazminatını alamayacaktır, kazanacağı durum sadece Daire Başkanı ek göstergesi (4200) olacaktır.

Bu değerlendirmelerimiz, sadece 5434 e tabi memurlar içindir. 5510 a tabi memurlarda bu koşullar bulunmaz. 5510 a tabi memurların aylıkları içerisinde bu tazminatlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazançlar içinde yer alır ve emekli aylıkları bu kazançlar da dahil edilerek yapılır. 5434 e tabi memurlarda olduğu gibi ayrıca aylıklarla birlikte bir ödeme yapılmaz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber