Mardin'de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
Mardin'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 14:48, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 14:46
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.