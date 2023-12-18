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Diplomatik kaynaklar: 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlanmasını bekliyoruz

Diplomatik kaynaklar, Avrupa Birliği vize serbestisi süreciyle ilgili kolaylaştırıcı bir yaklaşımla görüşmelerin devam ettiğini hatırlatarak, "2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 15:12, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 15:14
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Diplomatik kaynaklar: 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlanmasını bekliyoruz

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlanması bekleniyor.

Kaynaklar, "Vize serbestisi hedefine halel getirmeden, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir yaklaşıma, sisteme gidebilmek için hem AB'yle hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapılıyor. 2024'de vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklentimiz var, büyük ihtimalle de bu olacak zira halihazırda bazı ilerlemeler kaydedildi. Mesela 3-4 haftayken bazı yerlerde 2 haftaya düşürdüler başvuru ve randevu süreçlerini" bilgilerini verdi.

Avrupa Birliği vize sürecinde öncelikli gruplar; iş insanları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları olarak öne çıktı.

"Borrell'in Türkiye raporunu not ettik"

Diplomatik kaynaklardan, Borrell'in Türkiye raporu ile ilgili, "Borrell raporunu biz de not ettik. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bir durum tespiti yapma aşamasında ve raporda bu önerilerle gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Vilnius'taki Avrupa Birliği'yle ilişkilerin canlandırılması yolundaki çağrısı da etkili olmuştur. Rapordaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi Türkiye AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacaktır. Tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz" denildi.

AB ile gümrük birliği konusunda ise Kaynaklar, "Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda ilgili bakanlıklarımız başta Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi ilgili kurumlarlarımızla birlikte AB yetkilileriyle gerek bakan düzeyindeki temaslarda gerek teknik heyetler olarak beklentilerimizi dile getiriyoruz ve bu konuda teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını, bunun içinde komisyona yetki verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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