Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oldu. Galatasaray, Sparta Prag ile eşleşti.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 15:20, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 15:35
UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu kuraları çekildi.
Organizasyondaki temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi de belli oldu. Buna göre Galatasaray, Sparta Prag ile eşleşti.
Diğer eşleşmeler şöyle:
Feyenoord-Roma
Milan-Rennes
Lens-Freiburg
Young Boys-Sporting Lizbon
Benfica-Toulouse
Braga-Karabağ
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off turu maçları 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçını İstanbul'da oynayacak.