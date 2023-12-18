Hudut Kartalları sınırda 46 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.