'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 13 kişi ifade verecek

Fotoğrafta yer Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, ilke Elagöz ve Tuğba Demirhan'ın mal varlıklarına ilişkin ifade vermeleri için gözaltı işlemi uygulanmadan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilmesi istendi.

Dilan Polat'ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

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