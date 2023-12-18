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Otomobil, takla attı; sürücüsü Sudenur öldü

Zonguldak'ta takla atan otomobilin sürücüsü Sudenur Garip (23), hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 16:09, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 16:05
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Otomobil, takla attı; sürücüsü Sudenur öldü

Kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Saltukova beldesi Göçeler köyü mevkisinde meydana geldi. Sudenur Garip yönetimindeki 67 ZT 207 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, sürücü Garip'in hayatını kaybettiği belirlendi. Filyos beldesindeki bir restoranın sorumlusu olarak çalışan Garip'in cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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