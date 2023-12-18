Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları kapsamında, Başbakan Viktor Orban ile Karmelita Sarayı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında Orban'a Togg hediye etti. Başbakan Orban ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir at hediye etti.