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Erzurum merkezli 'JASAT Mercek-2' operasyonunda 84 şüpheli yakalandı

Erzurum merkezli düzenlenen "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ-JASAT Mercek-2 Operasyonu"nda, çeşitli suçlardan aranan ya da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 84 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 17:53, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 17:54
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Erzurum merkezli 'JASAT Mercek-2' operasyonunda 84 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ-JASAT Mercek-2 Operasyonu" kapsamında, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 6 Ocak 2021'den beri "kasten adam öldürme" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.A. (52) Kırıkkale'de, haklarında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U. (47) ve İ.U. (34) da İstanbul'da yakaladı.

Kırıkkale ve İstanbul'da yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ekiplerce, kentte yakalanan 81 şüpheliden 19'u jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 19 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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