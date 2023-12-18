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Dursun Özbek hastaneye kaldırılmıştı, Galatasaray'dan açıklama yapıldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 18:41, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 19:01
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Dursun Özbek hastaneye kaldırılmıştı, Galatasaray'dan açıklama yapıldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, 18 Aralık Pazartesi günü Medicana Ataşehir Hastanesi'ne karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ayaktan başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Özbek'in, gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı. Sarı-kırmızılı kulüp de hastanenin açıklamasını yayınlayarak, "Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz" paylaşımını yaptı.

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