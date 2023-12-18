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Gazzeli hasta ve yaralıları taşıyan ikinci uçak Türkiye'ye ulaştı

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 26 hasta ve beraberindeki 32 refakatçiyi taşıyan Milli Savunma Bakanlığına ait ikinci uçak Türkiye'ye ulaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 19:25, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 19:37
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Gazzeli hasta ve yaralıları taşıyan ikinci uçak Türkiye'ye ulaştı

Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda yürütülen 6. tahliye sürecinde 75 hasta ve 74 refakatçiyi taşıyan uçak saat 16.00 sıralarında Etimesgut Askeri Havalimanına getirilmişti. Bu çerçevede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavilerine devam edemeyen 26 hasta ve 32 refakatçiyle Mısır'ın El-Ariş Havalimanından havalanan Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi ikinci uçak, saat 18.55'te Etimesgut Havalimanına ulaştı. Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen Gazzelileri havalimanının apronunda karşıladı.

Öte yandan, tedavilerinin devamlılığını sağlamak için ikinci uçakla Türkiye'ye getirilen hastalara refakat etmek üzere 9 kişilik sağlık ekibi uçak içerisinde yerini aldı.

Etimesgut Askeri Havalimanı'nda hazır bekletilen ambulanslara alınan hastalar, hızlı bir şekilde Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Böylelikle Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda gerçekleştirilen 6. tahliyeyle birlikte bugüne kadar getirilen hasta ve yaralı sayısı toplam 283'e ulaşırken, refakatçilerle birlikte 536 Gazzeli Türkiye'ye getirilmiş oldu.

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