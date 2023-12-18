Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 19:38, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 19:39
Ayaspaşa Mahallesi'nde dün, babası N.B'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan C.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cinayet zanlısı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
N.B. (55) evinde oğlu C.B. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B. bıçakla babası N.B'yi öldürmüş, ardından gözaltına alınmıştı.