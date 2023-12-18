Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

N.B. (55) evinde oğlu C.B. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B. bıçakla babası N.B'yi öldürmüş, ardından gözaltına alınmıştı.

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