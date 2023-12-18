Manisa İYİ Parti'de istifa depremi

OSB'deki kadın meslek öğretmenleri, kız öğrencilere örnek oluyor
OSB'deki kadın meslek öğretmenleri, kız öğrencilere örnek oluyor
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yemeksepeti'nin sahibi Türkiye'den çekiliyor: İşten çıkarmalar olacak
Yemeksepeti'nin sahibi Türkiye'den çekiliyor: İşten çıkarmalar olacak
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler konuşuldu?
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler konuşuldu?
Konut fiyatlarındaki yıllık bazda artış enflasyonu yendi
Konut fiyatlarındaki yıllık bazda artış enflasyonu yendi
Talip Geylan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
Talip Geylan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
Okula zorla girmeye çalışan veli, hamile öğretmene saldırdı
Okula zorla girmeye çalışan veli, hamile öğretmene saldırdı
e-Devlet 15 yaşında: En çok hangi hizmet kullanıldı?
e-Devlet 15 yaşında: En çok hangi hizmet kullanıldı?
'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 13 kişi ifade verecek
'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 13 kişi ifade verecek
MEB, ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımladı
MEB, ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımladı
Polislerin emeklilik yaşı isteğe bağlı artırılacak
Polislerin emeklilik yaşı isteğe bağlı artırılacak
Yeni yargı paketi geliyor
Yeni yargı paketi geliyor
Okullarda, geleneksel oyunlar yeniden oynanacak
Okullarda, geleneksel oyunlar yeniden oynanacak
Tarımsal destekleme ödemelerini Birlikler dağıtsın mı?
Tarımsal destekleme ödemelerini Birlikler dağıtsın mı?
'Asgari ücrette alım gücünü artıracağımız bir rakam ortaya koyacağız'
'Asgari ücrette alım gücünü artıracağımız bir rakam ortaya koyacağız'
Adana Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Başkan'dan ilk açıklama
Adana Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Başkan'dan ilk açıklama
Fırsatçı ev sahiplerinin yeni bahanesi asgari ücret!
Fırsatçı ev sahiplerinin yeni bahanesi asgari ücret!
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı
İstanbul için üç isim istedi
İstanbul için üç isim istedi
Milyonlarca çalışanın beklediği kritik toplantı bugün
Milyonlarca çalışanın beklediği kritik toplantı bugün
Aile ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi
Aile ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi
Otoyol'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı...Ölü ve yaralılar var
Otoyol'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı...Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Iğdır'daki 9 köyde eğitime 1 gün ara verildi
Iğdır'daki 9 köyde eğitime 1 gün ara verildi
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Çelik'ten açıklama
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Çelik'ten açıklama
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik... Vekiller kürsüye doğru yürüdü
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik... Vekiller kürsüye doğru yürüdü
Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat
Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat
Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı
Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan ile Erbakan görüşmesine ilişkin açıklama
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan ile Erbakan görüşmesine ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Manisa İYİ Parti'de istifa depremi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi olan 21 kişi istifa etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 19:58, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 20:37
Yazdır
Manisa İYİ Parti'de istifa depremi

Manisa Alaşehir'de İYİ Parti İlçe Başkanlığında istifa depremi yaşandı. 21 kişilik yönetim kurulu eski il başkanı ve Alaşehir Belediye Başkan adayı Kadir Daş ile mevcut İYİ Parti İl Başkanı Şahin Zengin'e tepki göstererek, yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etti. İstifaların ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Alaşehir Kadın Politikaları Başkanı Fatma Kaya İbil, "Eski başkan Kadir Daş'ın belediye başkan adaylığını onaylamıyoruz. Ayrıca parti yönetimini yönlendirmesini istemiyoruz. Bu yüzden İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Şahin Zengin ile çalışmak istemiyoruz ve eski başkan Kadir Daş'a tepki amacıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyoruz. Bu amaçla 10 asil ve 11 yedek yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 21 yönetim kurulu üyesi toplanarak, istifa kararı aldık" dedi.

"Sonuçlarına katlanacağız"

Durumun ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Şahin Zengin, "23 Ekim 2023 günü eski başkan Kadir Daş, belediye başkanı aday aday adayı olmak için istifa etti. Aynı gün kapalı oylama, açık tasnif ile seçim yapıldı. Oylama sonunda 16 kabul, 11 ret oyu ile ben başkan seçildim. Son günlerde belediye başkan aday adayı Kadir Daş'ın adaylığına karşı çıkan üyelerimiz, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek yönetimi düşürmeye çalışıyorlar. Sonuçlarına siyasi olarak, hepimiz katlanacağız" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber