Yemeksepeti'nin sahibi Türkiye'den çekiliyor: İşten çıkarmalar olacak

Yemeksepeti.com, Berlin merkezli global online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından 2015 yılında satın alınmıştı. Anlaşma çerçevesinde Yemeksepeti'nin tüm hisseleri 589 milyon dolar toplam değerleme üzerinden Delivery Hero'ya geçmişti.

Şirket açıklamasında, Berlin'deki ana merkezde ve küresel hizmet birimlerinde çalışanların sayısını bu yıl yüzde 13 azalttığını duyurdu.

Yemeksepeti'nin sahibi Alman Delivery Hero, Türkiye ve Tayvan'daki küresel teknoloji merkezlerini kapatacağını ve Berlin'deki ana merkezinde çalışanların sayısını azaltacağını açıkladı.

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