Lastik fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi

Yangın, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Fabrikalar Sokak'ta bulunan lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içindeki bir makinede bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden işçiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

8 işçi dumandan etkilendi

Öte yandan, 8 fabrika işçisi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan işçiler, Kocaeli Şehir Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ile Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.