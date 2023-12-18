Beyran fiyatını yüksek bulan müşteri silahla restoranı bastı

Gaziantep'te, evine sipariş ettiği beyranın fiyatını yüksek bulan müşteri dehşet saçtı.

Olay, dün Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, evine beyran siparişi verdi. Fiyatının 120 lira olduğunu öğrenen müşteri, bir gün önce aynı çorbayı 100 liraya içtiğini öne sürerek, kurye ile tartıştı.

Kuryeyi döven müşteri daha sonra beraberindeki 9 kişi ile birlikte Mustafa Odabaşı'nın işlettiği restorana gitti.

Burada restoran sahibi ile tartışan ve saldıran kişiler, ardından tabanca ile havaya rast gele ateş açtı. Saldırının ardından iş yeri sahibinin şikayetçi olması üzerine kimliği belirlenen şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.

"BEYRANA ZAM YAPMIŞTIK"

Mustafa Odabaşı, beyran fiyatını yüksek bulan müşterinin kuryeyi dövdükten sonra iş yerini bastığını söyledi. Silahların ateşlenmesi nedeniyle büyük endişe yaşadıklarını ve şüpheliler hakkında şikayetçi olduklarını anlatan Odabaşı, "Beyrana zam yapmıştık. Siparişi gönderdik ama müşteri beyranı almadı. Bunun yanında kuryeyi de hakaret ederek darbetti. Telefon ettik neden böyle davrandığını sorduk. Tekrar telefonda küfürler etmeye ve tehdit etmeye başladılar. Bir süre sonra da dükkanımızı basıp havaya çevreye ateş açtılar. Bize 9 kişi saldırdı, onlar gidince polise şikayetçi olduk" diye konuştu.

İşletme sahibi Odabaşı ve oğlunun dövülerek silahların ateşlendiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.