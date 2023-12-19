19 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları
19 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'da İş Dünyası Buluşması'na katılacak.
(Bakü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Hukuk Klinikleri Sertifika Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/10.30)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TÜİK'te "Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/10.00)
3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2 okul ve bir spor salonundan oluşan Esenler Tuna Eğitim Vadisi'nin açılışına iştirak edecek.
(İstanbul/13.00)
4- TBMM Genel Kurulunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, teşkilat buluşmasına katılacak.
(Uşak/12.30/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının bütçe görüşmelerine katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi başlayacak; RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor maçları yapılacak.
(İstanbul/17.00/20.00/Gaziantep/20.00)
3- Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi başlayacak; Tuzlaspor-Sakaryaspor, Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği ve Kocaelispor-Bodrum FK karşılaşmaları oynanacak.
(İstanbul/14.00/Giresun/17.00/Kocaeli/20.00)
4- TFF 2. Lig gruplarında 18. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 15. ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadeleleri başlayacak.
5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında, Türk Telekom, B Grubu'nda Yunanistan'ın Aris Midea takımını ağırlayacak; Beşiktaş Emlakjet, A Grubu'nda Slovenya'nın Cedevita Olimpija ekibine konuk olacak.
(Ankara/20.00/Lübliyana/20.30)
6- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin normal sezon 6. ve son hafta maçında Darüşşafaka Lassa, C Grubu'nda Letonya'nın VEF Riga takımını ağırlayacak; Pınar Karşıyaka E Grubu'nda Belçika'nın Filou Oostende ekibine konuk olacak.
(İstanbul/20.00/Oostende/22.00)
7- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Grupa Azoty ekibine konuk olacak.
(Kedzierzyn-Kozle/20.00)
8- Voleybol Erkekler CEV Cup 8'li final (Son 16) turu rövanşında Arkas Spor, Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Karlovy Vary/20.00)
9- Voleybol Erkekler CEV Challenge Cup 8'li final (Son 16) turu rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Macaristan'ın Penzügyör SE ekibini konuk edecek.
(İstanbul/19.00)