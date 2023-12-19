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19 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

19 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 00:02, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 00:05
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19 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'da İş Dünyası Buluşması'na katılacak.

(Bakü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Hukuk Klinikleri Sertifika Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TÜİK'te "Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2 okul ve bir spor salonundan oluşan Esenler Tuna Eğitim Vadisi'nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/13.00)

4- TBMM Genel Kurulunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, teşkilat buluşmasına katılacak.

(Uşak/12.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının bütçe görüşmelerine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi başlayacak; RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor maçları yapılacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Gaziantep/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi başlayacak; Tuzlaspor-Sakaryaspor, Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği ve Kocaelispor-Bodrum FK karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.00/Giresun/17.00/Kocaeli/20.00)

4- TFF 2. Lig gruplarında 18. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 15. ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadeleleri başlayacak.

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında, Türk Telekom, B Grubu'nda Yunanistan'ın Aris Midea takımını ağırlayacak; Beşiktaş Emlakjet, A Grubu'nda Slovenya'nın Cedevita Olimpija ekibine konuk olacak.

(Ankara/20.00/Lübliyana/20.30)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin normal sezon 6. ve son hafta maçında Darüşşafaka Lassa, C Grubu'nda Letonya'nın VEF Riga takımını ağırlayacak; Pınar Karşıyaka E Grubu'nda Belçika'nın Filou Oostende ekibine konuk olacak.

(İstanbul/20.00/Oostende/22.00)

7- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Grupa Azoty ekibine konuk olacak.

(Kedzierzyn-Kozle/20.00)

8- Voleybol Erkekler CEV Cup 8'li final (Son 16) turu rövanşında Arkas Spor, Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Karlovy Vary/20.00)

9- Voleybol Erkekler CEV Challenge Cup 8'li final (Son 16) turu rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Macaristan'ın Penzügyör SE ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

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