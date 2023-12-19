Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketleri kararı 1 Ocak 2024'ten itibaren zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karar geldi. Karara göre, işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş syerine asmakla yükümlü olacak. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren iş yerleri fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üstlerine koyacak. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde basşlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş syerine asmakla yükümlü olacak. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren iş yerleri fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üstlerine koyacak.

Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.