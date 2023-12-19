Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketleri kararı 1 Ocak 2024'ten itibaren zorunlu olacak
Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karar geldi. 1 Ocak 2024'ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin, fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu olacak.
Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karar geldi. Karara göre, işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş syerine asmakla yükümlü olacak. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren iş yerleri fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üstlerine koyacak. Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde basşlayacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş syerine asmakla yükümlü olacak. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren iş yerleri fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üstlerine koyacak.
Uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.