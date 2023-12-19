Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin örgütün sözde sivil imamları ile darbeyi yöneten askerlere verilen 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Daire, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 26 Kasım 2020'de 469 sanık yönünden verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, FETÖ'nün sözde sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile dönemin İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı eski tuğgeneral Recep Sami Özatak, dönemin Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı eski tuğgeneral Aydemir Taşçı, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski kurmay albay Ali Durmuş, dönemin 141. Filo Komutanı eski yarbay Hakan Karakuş, dönemin 143. Filo Komutanı eski binbaşı Mustafa Azimetli, TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, üssün Harekat Plan Subayı eski binbaşı Murat Bicil, darbe girişiminde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur, dönemin 143. Filo Harekat Subayı eski binbaşı Ali Karabulut; TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesini bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk ve F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanı'na suikasta teşebbüs" ve 75 kişiye yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçlarından verilen toplam 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

Bu sanıklara ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen 3 bin 865 yıl 6'şar ay hapis cezaları da hukuka uygun bulundu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanığın yargılandığı davada 430 sanık hakkındaki mahkumiyet, beraat ve düşme kararlarını onarken, 39 sanık hakkındaki mahkumiyet veya beraat hükümlerinin bozulmasını kararlaştırdı.

Daire, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanıklar Ertuğrul Cihat Sungur, Ali Mert Tüfekçi, Hakan Doğan, Raif Can Dursun, Yıldırım Kılıçarslan ve Uluç Hüseyin Hançer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen 16 yıl 8'er ay ile bazı komutanları alıkoydukları gerekçesiyle "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 10'ar yıl hapis cezalarını bozdu. Bu sanıkların eylemlerinin "suça yardım" kapsamında olmadığı ve "asli fail" olarak cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.

Aynı suçlamalardan süreli hapse mahkum edilen sanıklar Necip Yılmaz, Burak Deniz, Zafer Güner, Harun Eraslan, İbrahim Mesut Yılmaz, Ferhat Akbulut, Hamza Aras ve Emre Ateş hakkındaki hükümler de bu sanıkların "fail" olarak cezalandırılmaları gerektiği belirtilerek bozuldu.

Daire, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan süreli hapis cezası verilen 17 sanık ile eski Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 9 yıl hapis cezasına ilişkin hükmün de eksik inceleme sonucu kurulduğu gerekçesiyle bozulmasına karar verdi.

Daire, yerel mahkemece beraat kararı verilen 1 sanık yönünden ise hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yeniden yargılama yapılması gerektiği gerekçesiyle, bozma kararı verdi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sanık Fatih Aydemir hakkındaki hüküm de bozuldu. Sanığın olay günü Akıncı Üssü'ne gelmediğine ve dışarıdaki eylemleri nedeniyle cezalandırıldığına işaret eden Daire, Aydemir hakkında bu eylemleriyle ilgili dava açılarak, bunun sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğini bildirdi.

Dönemin Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı olan eski tuğgeneral Cemal Akyıldız hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtilerek bozuldu.

Olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığında Lojistik Başkanı olarak görev yapan ve yargılama sonucunda müebbet hapse çarptırılan sanık Serdar Gülbaş hakkındaki hükmün eksik araştırma sonucu kurulduğu gerekçesiyle bozulması kararlaştırıldı.

Dosyanın temyiz aşamasında hayatını kaybettiği tespit edilen sanıklar Kemal Mutlum, Ercan Dağhan ve Recep Baykal hakkındaki hükümler de bozuldu.

- Onama kararları

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanıklar Mustafa Altunay ve Fatih Arslan hakkındaki kamu davalarının reddine ilişkin kararları onadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayarak 2 kişiyi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı İlhami Aygül ile eski üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan'a verilen 3'er kez "ağırlaştırılmış müebbet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 600 yılı aşkın süreli hapis cezaları onandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı Ertan Koral ve üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan'a da "kasten öldürme" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçlarından verilen 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına onay verildi. Başkanlığı, bombalanması için lazer poduyla işaretlediği belirlenen sanık eski pilot kurmay yüzbaşı Ekrem Aydoğdu hakkındaki 8 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis de onandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'nı bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit'e verilen 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının da onanması kararlaştırıldı.

77 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen darbeci eski pilot Hüseyin Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'na verilen 45 kez ağırlaştırılmış müebbet ve sanıklar Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar'a verilen 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları da onandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece çeşitli suçlardan mahkumiyetlerine karar verilen diğer sanıklar ile bazı sanıklar hakkındaki beraat hükümlerinin de onanmasını kararlaştırdı.

(Bitti)