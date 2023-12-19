Erkan'ın kapıcısına sözleri gündem olmuştu: Hepsine baktım 1 TL fark yok

Türkiye Gazetesi'nden Baki Sancak'ın haberine göre:

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın İstanbul'daki kira artışları başta olmak üzere market fiyatlarını "Kapıcı Sadık abiye" sorduğunu söylediği röportajı gündem olmuştu. Erkan'ın sözlerinin ardından meşhur "Sadık abiler" bulundu. Peki Erkan mı haklı Kapıcı Sadık abi mi? Marketlerde gerçekten fiyatlar indi mi yoksa yükseldi mi?

ERKAN "FİYATLAR İNDİ" DİYOR, KAPICI SADIK ABİ "İNMEDİ" DİYOR

Merkez Bankası Başkanı Erkan, gazeteci Ahmet Hakan'a verdiği röportajda "Ben markette patatesin, kırmızı etin ve sütün fiyatına bakıyorum. Ekmek, süt ve akaryakıtın enflasyonda ciddi bir etkisi var. Aynı ürünü farklı fiyata satan market gördüğüm zaman bunu onlara soruyorum. Sonuçta iki adım ötedesin. Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık Abi'ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben 'indi' diyorum. O 'inmedi' diyor. Sürekli "Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak" diyor." demişti.

HEPSİNE BAKTIM 1 LİRA FARK YOK

Erkan'ın sözlerinin ardından gazeteci Cüneyt Özdemir, kimin haklı olduğunu bulmak için Youtube kanalında kapıcı "Sadık abilere" patates-soğan fiyatlarını sordu.

Özdemir'e konuşan Kapıcı Enver abi, "Marketlerde soğan patates ucuz değil. Marketlerin hepsine baktım bir lira fark yok. İndirim gözlemiyoruz. Her sabah zam geliyor." dedi.

SOĞANDA BAZEN İNDİRİM OLUYOR AMA PATATES TAVAN YAPTI

Bir başka kapıcı Erdal abi, "Sürekli markete gidiyoruz, servis yapıyoruz alışveriş yapıyoruz. Bir indirim yok! 100 liralık malı 80 TL'ye indiriyorlar güya ama zaten 80 TL'ye satacaklar. Vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. Ekonomi cep yakıyor.

Soğanda bazen indirim oluyor ama patates yine tavan yaptı, zamlandı. Domates ve salatalığın fiyatları çok yükseldi." ifadelerini kullandı.

"YILBAŞINDAN SONRA ALLAH KERİM"

Kapıcı Alim abi, "Hangisinde indirim varsa o markete gidiyorum. Unu buradan alıyorum, şekeri başka marketten alıyorum çayı başka marketten alıyorum. Son bir ayda birkaç markette indirim var ama başka yerlerde yok o da daha doğrusu göz boyama! Yılbaşından sonra zaten Allah kerim." diye konuştu.