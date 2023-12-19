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Hamile öğretmene zorba veli dehşetinde hastaneden acı haber geldi

İstanbul Başakşehir'de gözü dönmüş bir veli hamile öğretmene saldırdı. Olayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisinin de burnunu kıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan hastaneye kaldırılan talihsiz kadının düşük riskinin olduğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 08:13, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 08:15
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Hamile öğretmene zorba veli dehşetinde hastaneden acı haber geldi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. 13 Aralık'ta meydana gelen olayda hamile bir öğretmen gözü dönmüş bir velinin hedefi oldu.

Olay şöyle gelişti;

NTV'de yer alan habere göre; çocuğunu sınıfına kadar bırakmak isteyen bir veli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle okulun güvenlikleri tarafından engel olundu.

VELİ, HAMİLE ÖĞRETMENE DEHŞETİ YAŞATTI

Duruma sinirlenen veli, okula öğretmen tarafından alınmadığını iddia ederek önce 3 aylık hamile öğretmene hakaretler savurdu ardından saldırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DE BURNUNU KIRDI

Gözü dönen saldırgan, bununla yetinmeyerek kendisini durdurmak isteyen güvenlik görevlisinin de burnunu kırdı.

DÜŞÜK RİSKİ DEVAM EDİYOR

Hamile öğretmen Esin Çabuk, kaldırıldığı hastaneden acı haberi aldı. Buna göre Çubuk'un düşük riski bulunuyor.

SERBEST BIRAKILDI

Maruz kaldığı darp yüzünden günlerdir okula gidemeyen talihsiz kadın, acımasız saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan saldırgan veli, soruşturma kapsamında emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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