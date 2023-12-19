Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

Dron destekli eş zamanlı düzenlenen operasyonda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Bu çerçevede, şafak vakti, zanlıların yakalanmasına yönelik çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlatıldı.

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