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ÖSYM Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu

ÖSYM internet sitesinden ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusunu yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 09:22, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 09:25
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ÖSYM Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre Başkanlığımıza sınavla 7 (Yedi) adet Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı personeli alınacaktır.

Adaylar, sınava başvurularını Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, 19.12.2023 - 02.01.2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.

Yazılı sınav 11.02.2024 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

Sınava Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Başvuru yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.


Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınava Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler
Başvuru yapmak için Tıklayınız

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