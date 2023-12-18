Araç ekspertizinde teknoloji ve ekipman Kullanımı

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Ülkemizde oto ekspertiz hizmeti her geçen gün teknoloji bazlı gelişerek sektörel ağırlığını hissettirmeye devam ediyor.

Gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurun sektörde kullanılan cihazlar da önem taşıyor. Alım satım süreçlerinde bilhassa bu cihazlar ayrı bir öneme haiz. Keza raporlama ve tespit alanında kullanılan teçhizat güven unsurunun belirlenmesinde de önemli gösterge.



Uzman eleman şart

Oto ekspertiz cihazları uzman kişiler tarafından kullanılmaz zorunda. Araçlar farklı cihazlarla çok farklı testlere tabi tutulurken işi bilen ustaların burada görev alması muhakkak. Dinamometre, fren test cihazı, süspansiyon test cihazı ve yanal kayma test cihazı olarak tanımlanan bu aletler özelliklerine bağlı ölçümler kaydetmekteler.

Oto Ekspertiz cihazlarının geliştirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri, güven ortamının sağlanmasında cihazların güvenilirliğinin de baz teşkil ettiğini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundular:



Teknoloji ile birlikte biz de gelişiyoruz

" Bu cihazlar geliştirilmeden evvel yapılan elle muayeneler yetersizdi. Şimdi el değmeden doğru ve gerçek bilgiye ulaşabiliyoruz. Bu süreçte uzmanların yer alması gerek alıcı gerekse satıcı açısından güven teşkil etmekte. Bu teknolojilerin ilerlemesiyle bizler de üzerine koyarak kendimizi yetiştirmek, geliştirmek zorundayız. Akademik hizmet içi eğitimlerimizle de bunu sağlamaktayız. Oto Ekspertiz yönetmeliği doğrultusunda da çalışmalarımızda yenilikçi adımlara atmaktan geri kalmıyoruz"



Cihazlar güven vermeli

Oto ekspertiz hizmetinde A'dan Z'ye tüm ayrıntısıyla müşterilere hizmet sunuluyor. Süspansiyon sisteminin verimliliği için amortisör, lastik, tekerlek düzey ayarı, alt takımlar gözden geçirilirken fren test cihazı, güç test cihazı, kompresöre yönelik ayarlamalar, refraktometre, akü test cihazı gibi tüm genel kondisyonu ölçen uygulamalar devreye alınıyor. ODB beyin testinin yanı sıra motorda ve kaportada ortaya konan tüm veriler raporlanarak dosyalanıyor ve müşteriye en objektif şekilde sunuluyor.



Tüm detaylar çıkarılıyor

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri, ekspertiz başlangıcını ise şöyle tanımlamaktalar: " Araç öncelikle motor testine alınır. Burada gücü, yıpranma payı ve aşınma durumu belirlenir. Sonraki aşamada bilgisayarla ve teknik ustalar eşliğinde aracın boya, kaporta, değişen parçalar, hangi parçalarda boya olup olmadığı, kazaya karışıp karışmadığı kontrol edilir. Tüm testler ayrı ayrı ustalar tarafından yapılır ve raporlar hazırlanır.

Daha sonra sırasıyla DYNO kontrolü, yol simülasyonu, çeşitli normlarda motor gücü ölçümleri, aktarma organlarındaki sürtünme kayıplarının ölçümü, trok ölçümü, şanzıman aralık ölçümü ve tekerlek gücü ölçümü gibi bütün bölümleri en ince detayına kadar incelenir. İnceleme sonucunda kişiye aracın hangi bölümlerinde hasar olduğunu belirtecek teknik rapor hazırlanır."

Türkiye Genelinde 300 den fazla bayisi olan Otorpaor Oto Ekpertiz tarafından hazırlanmıştır.

https://otorapor.com



