Araç ekspertizinde teknoloji ve ekipman Kullanımı

Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Sponsorlu İçerik
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı
Gümüşhane ve Erzincan'da korkutan depremler
Gümüşhane ve Erzincan'da korkutan depremler
Üniformalı nikah tartışmasının taşındığı yargıdan sürpriz karar
Üniformalı nikah tartışmasının taşındığı yargıdan sürpriz karar
OSB'deki kadın meslek öğretmenleri, kız öğrencilere örnek oluyor
OSB'deki kadın meslek öğretmenleri, kız öğrencilere örnek oluyor
Yemeksepeti'nin sahibi Türkiye'den çekiliyor: İşten çıkarmalar olacak
Yemeksepeti'nin sahibi Türkiye'den çekiliyor: İşten çıkarmalar olacak
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler konuşuldu?
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler konuşuldu?
Konut fiyatlarındaki yıllık bazda artış enflasyonu yendi
Konut fiyatlarındaki yıllık bazda artış enflasyonu yendi
Talip Geylan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
Talip Geylan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
Okula zorla girmeye çalışan veli, hamile öğretmene saldırdı
Okula zorla girmeye çalışan veli, hamile öğretmene saldırdı
e-Devlet 15 yaşında: En çok hangi hizmet kullanıldı?
e-Devlet 15 yaşında: En çok hangi hizmet kullanıldı?
'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 13 kişi ifade verecek
'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 13 kişi ifade verecek
MEB, ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımladı
MEB, ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımladı
Polislerin emeklilik yaşı isteğe bağlı artırılacak
Polislerin emeklilik yaşı isteğe bağlı artırılacak
Yeni yargı paketi geliyor
Yeni yargı paketi geliyor
Okullarda, geleneksel oyunlar yeniden oynanacak
Okullarda, geleneksel oyunlar yeniden oynanacak
Tarımsal destekleme ödemelerini Birlikler dağıtsın mı?
Tarımsal destekleme ödemelerini Birlikler dağıtsın mı?
'Asgari ücrette alım gücünü artıracağımız bir rakam ortaya koyacağız'
'Asgari ücrette alım gücünü artıracağımız bir rakam ortaya koyacağız'
Adana Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Başkan'dan ilk açıklama
Adana Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Başkan'dan ilk açıklama
Fırsatçı ev sahiplerinin yeni bahanesi asgari ücret!
Fırsatçı ev sahiplerinin yeni bahanesi asgari ücret!
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı
İstanbul için üç isim istedi
İstanbul için üç isim istedi
Milyonlarca çalışanın beklediği kritik toplantı bugün
Milyonlarca çalışanın beklediği kritik toplantı bugün
Aile ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi
Aile ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi
Otoyol'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı...Ölü ve yaralılar var
Otoyol'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı...Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Araç ekspertizinde teknoloji ve ekipman Kullanımı

Araç ekspertizinde teknoloji ve ekipman Kullanımı

Kaynak : MN Medya
Yazdır
Araç ekspertizinde teknoloji ve ekipman Kullanımı

İlandır

Ülkemizde oto ekspertiz hizmeti her geçen gün teknoloji bazlı gelişerek sektörel ağırlığını hissettirmeye devam ediyor.

Gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurun sektörde kullanılan cihazlar da önem taşıyor. Alım satım süreçlerinde bilhassa bu cihazlar ayrı bir öneme haiz. Keza raporlama ve tespit alanında kullanılan teçhizat güven unsurunun belirlenmesinde de önemli gösterge.

Uzman eleman şart

Oto ekspertiz cihazları uzman kişiler tarafından kullanılmaz zorunda. Araçlar farklı cihazlarla çok farklı testlere tabi tutulurken işi bilen ustaların burada görev alması muhakkak. Dinamometre, fren test cihazı, süspansiyon test cihazı ve yanal kayma test cihazı olarak tanımlanan bu aletler özelliklerine bağlı ölçümler kaydetmekteler.
Oto Ekspertiz cihazlarının geliştirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri, güven ortamının sağlanmasında cihazların güvenilirliğinin de baz teşkil ettiğini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundular:

Teknoloji ile birlikte biz de gelişiyoruz

" Bu cihazlar geliştirilmeden evvel yapılan elle muayeneler yetersizdi. Şimdi el değmeden doğru ve gerçek bilgiye ulaşabiliyoruz. Bu süreçte uzmanların yer alması gerek alıcı gerekse satıcı açısından güven teşkil etmekte. Bu teknolojilerin ilerlemesiyle bizler de üzerine koyarak kendimizi yetiştirmek, geliştirmek zorundayız. Akademik hizmet içi eğitimlerimizle de bunu sağlamaktayız. Oto Ekspertiz yönetmeliği doğrultusunda da çalışmalarımızda yenilikçi adımlara atmaktan geri kalmıyoruz"

Cihazlar güven vermeli

Oto ekspertiz hizmetinde A'dan Z'ye tüm ayrıntısıyla müşterilere hizmet sunuluyor. Süspansiyon sisteminin verimliliği için amortisör, lastik, tekerlek düzey ayarı, alt takımlar gözden geçirilirken fren test cihazı, güç test cihazı, kompresöre yönelik ayarlamalar, refraktometre, akü test cihazı gibi tüm genel kondisyonu ölçen uygulamalar devreye alınıyor. ODB beyin testinin yanı sıra motorda ve kaportada ortaya konan tüm veriler raporlanarak dosyalanıyor ve müşteriye en objektif şekilde sunuluyor.

Tüm detaylar çıkarılıyor

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri, ekspertiz başlangıcını ise şöyle tanımlamaktalar: " Araç öncelikle motor testine alınır. Burada gücü, yıpranma payı ve aşınma durumu belirlenir. Sonraki aşamada bilgisayarla ve teknik ustalar eşliğinde aracın boya, kaporta, değişen parçalar, hangi parçalarda boya olup olmadığı, kazaya karışıp karışmadığı kontrol edilir. Tüm testler ayrı ayrı ustalar tarafından yapılır ve raporlar hazırlanır.

Daha sonra sırasıyla DYNO kontrolü, yol simülasyonu, çeşitli normlarda motor gücü ölçümleri, aktarma organlarındaki sürtünme kayıplarının ölçümü, trok ölçümü, şanzıman aralık ölçümü ve tekerlek gücü ölçümü gibi bütün bölümleri en ince detayına kadar incelenir. İnceleme sonucunda kişiye aracın hangi bölümlerinde hasar olduğunu belirtecek teknik rapor hazırlanır."

Türkiye Genelinde 300 den fazla bayisi olan Otorpaor Oto Ekpertiz tarafından hazırlanmıştır.

https://otorapor.com


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber