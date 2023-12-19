Benzine zam geliyor
20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Litresi ortalama 33.02 liradan satılan benzinin pompa fiyatı zammın ardından 35,50 TL'ye yaklaşacak.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 10:00, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 10:06
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Motorine zam gelecek mi?
Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.47 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 33.02 liradan satılıyor.