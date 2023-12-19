Bakan Koca 'Uzman adayı arkadaşlarımıza hayırlı olsun' açıklamasıyla paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diş Hekimliği Uzmanlık Giriş Sınavı sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 10:03, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 10:06
Koca'nın paylaşımı şu şekilde:2023 İkinci Dönem Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarına göre, 9 uzmanlık dalında açılan 636 kontenjana aynı puanı alan adaylarla birlikte toplam 669 aday yerleşti. Böylece yerleşim oranı %105,18 olarak gerçekleşti. Uzman adayı arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum.