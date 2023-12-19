Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinde 6 başlık

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

16 Aralıkta, Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde Meclis'te yaptığım konuşmada, saygıdeğer milletvekillerine sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik kanuni düzenlemeleri için teşekkür ettim. Sonuçlandırılması için kendilerinden destek beklediğimiz 6 konu üzerinde durdum:

1. Hekimlerin emekliliğine dair ek göstergenin en düşük 6.400'e çıkarılması

2. Sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılması

3. Sağlık çalışanlarının taban ücretinin pratisyen hekimlerin 3/1'i olması yani 0,32 den 0,64'e çıkarılması

4. Nöbet ücretlerinin düzenlenmesi

5. Uzman Aile Hekimlerinin taban ücretinin Uzman Hekimlerle aynı olması

6. ASM birimlerinin kamu tarafından yapılarak kiradan kurtarılması

Yüce Meclis'in, iradesiyle, bize destek vereceğine inanıyorum.