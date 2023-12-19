Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada otomobilde bulunan Berna T. (25) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.T, kamyonet sürücüsü B.Y. ile kamyonette yolcu olarak bulunan M.E. (22) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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