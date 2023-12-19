Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,16 değer kazancıyla 28,0566'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 29,0860'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 31,8450'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 primle 36,8970'den satılıyor.

Dün günü önceki kapanışının hemen altında 102,56 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 102,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, söz konusu durum para piyasalarının yönü üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, bununla birlikte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70'te bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.