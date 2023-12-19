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Yeni yargı paketinde 'af düzenlemesi' olacak mı? Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'yeni yargı paketinde genel af düzenlemesi olup olmadığına ilişkin soruya cevabında 'Böyle bir husus söz konusu değil, afla ilgili bir husus gündemde değil.' dedi

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 13:00, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 13:03
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Yeni yargı paketinde 'af düzenlemesi' olacak mı? Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bu görüntü eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor bekliyoruz. İnanıyorum ki iddianame süreci hızlıca tamamlanacaktır.

Bu konu çok speküle edilmeye devam ediyor. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim vatandaşımızın hakkı hukuku onu korumak çok önemli bizim için. Onun için bu konuya başında beri duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Vatandaşımızın hakkını hukukunu takip edeceğiz ve koruyacağız.

Merkez Bankası Başkanı'nın yüksek kira yorumu

Kirayla ilgili borçlar Kanununa eklenen geçici madde ile yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Arabuluculuk sistemi başarıyla sürdüğünü görüyoruz. Kira davalarında 76 bin arabulucu başvurusu yapıldı. 33 bini uzlaşma sağlandı. Arabuluculuk sistemi kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağlıyor.

Gazeteci: İlerleyen günlerde sözleşmelerin e devlet üzerinden yapılması, taban fiyat uygulaması yapılabilir mi?

Bakan Tunç cevabında:

Kira ile ilgili Borçlar Kanunu'na eklenen yüzde yirbibeş ile sınırlandırılmış bu 1 yıl daha uygulanmaştı, 1 eylül den itibaren zorunlu arabulucuk uygualamasını başlatmıtı.

Bunun başarıyla sürdüğünü görüyoruz, kira davalarıyla ilgili olarak 76 bin başvuru yapıldı, 32 bini anlaşma ile sonuçlandı, 33 bini dava ile sonuçlandı.

Yargının da iş yükünün azaldığını görmek mümkün, barışçıl bir şekilde sonuçlandığını görüyoruz. Vatandaşımızın tahliye ile karşılaşmaması için kira fiyatının düşmesine de katkı sağladığını görmek de mümkün,

YARGI PAKETİNDE GENEL AF DÜZENLEMESİ VAR MI ?

Gazeteci: Yeni yargı paketinde genel af olup olmayacağı merakla bekleniyor.

Bakan Tunç cevabında 'Böyle bir husus söz konusu değil, afla ilgili bir husus gündemde değil.' dedi.

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