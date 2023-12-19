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Bağdat Caddesi'ndeki protestolarıyla dikkat çeken kadına yurt dışına çıkış yasağı

Bağdat Caddesi'nde bikini giyip, protesto gösterisi yapan Melisa Yaren Aydınalp, pazar günü bir kez daha caddede yürüyüş gerçekleştirdi. Bu yürüyüşün ardından gözaltına alınan ve hayasızca hareketlerde bulunma suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen kadın, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 13:48, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 13:51
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Bağdat Caddesi'ndeki protestolarıyla dikkat çeken kadına yurt dışına çıkış yasağı

Bağdat Caddesi'nde bikini giyerek gerçekleştirdiği protesto yürüyüşleriyle tanınan Melisa Yaren Aydınalp, 10 Aralık günü bir kez daha caddede yürüyüş düzenledi.

Protesto esnasında bir kişi Aydınalp'e tepki göstererek elindeki pankartı yırttı. Pankartın yırtılmasının ardından ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.

Olay sonrasında Melisa Yaren Aydınalp hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Aydınalp, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Hayasızca hareketlerde bulunma suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi.

Protestocu kadın hakimlikteki sorgusunda, protesto hakkını kullandığını söyledi. Aydınalp, "Vücudumun herhangi bir mahrem yeri açıkta değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman bu şekilde normal kıyafetlerimle de yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da aksatıyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Aydınalp'i, yurtdışı çıkış yasağı ve 3 ay boyunca pazartesi ve perşembe günleri en yakın kolluk birimine imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

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