5 TL'lik madeni paralar tartışma yarattı: Atatürk'e benzemiyor!

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basımı gerçekleştirilen madeni 5 TL'ler tedavüle girdi. Basılan 5 TL'lik hatıra madeni paralardan dolaşımda 100 milyon adet bulunduğu bildirildi.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için bir defaya mahsus basılan madeni 5 TL'ler tartışmaları da beraberinde getirdi.

Vatandaşlar, madeni paradaki portrenin Atatürk'e benzemediğini belirterek tepkilerini dile getirdi. Söz konusu gelişme sosyal medyada da yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar "Sahte paralardaki Atatürk resmi bile bundan daha çok benziyor" yorumunda bulundu.

Hatıra parasının özellikleri

100. Yıl temalı 5 TL'lik hatıra parasının; iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanılmıştır. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "TÜRK LİRASI" ibaresi bulunmaktadır. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu Yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır.

Kaynak: Ekonomim