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Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti

Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybederken, diğer pilot ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 14:37, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 14:38
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Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti

THY görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve E.E, uçuşlarının olmadığı gün sabah saatlerinde aynı aynı araçta Çatalca istikametinde ilerliyordu. Bu sırada kaptan pilot E.E kullandığı araç bir TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada THY'de görevli kaptan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan E.E ise hastaneye kaldırıldı.

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